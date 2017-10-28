До 10 000 рублей каждому на первый депозит! Получить!
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Оргкомитет: на Паралимпиаду-2018 продано 4,3% билетов

28 октября 2017, суббота. 14:05 Другие

Организаторы Паралимпийских игр 2018 года в Пхёнчхане прокомментировали информацию, что на соревнования по состоянию на 20 октября продано только 457 билетов, 0,2% от общего количества.

«Опубликованная информация касается индивидуальных продаж на 20 октября. Сейчас продано 499 индивидуальных билетов. Ещё 8902 билетов было реализовано групповым покупателям. Таким образом, на данный момент реализовано 4,3% билетов на Паралимпиаду», — говорится в пресс-релизе оргкомитета.

На Паралимпиаду-2018 продано только 0,2% билетов

На Олимпиаду в общей сложности продано 341 327 билетов, то есть 31,9% от общего количества.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
ОИ-2018
Новости. Другие
28 октября 2017, суббота
14:05 Оргкомитет: на Паралимпиаду-2018 продано 4,3% билетов
12:39 Конькобежцы Фаткулина и Мурашов отобрались в сборную России на первые этапы КМ
12:00 «СКА-Нефтяник» победил «Енисей» и завоевал Кубок России по хоккею с мячом
11:46 Валиев: после чемпионата мира бороться легче, появился новый опыт
11:14 Махов: сборная России по футболу может на меня рассчитывать
10:51 Сотскова: главное, что мне удалось показать эмоции зрителям
10:32 Погорилая: никто не говорит, что жизнь проста. Надо вставать и двигаться дальше
09:55 Команда Сидоровой не вышла в 1/4 финала ТБШ по кёрлингу в Канаде
09:47 Иванов и Созонов проиграли в четвертьфинале этапа Суперсерии в Париже
09:24 Уно победил в короткой программе на этапе Гран-при в Канаде, Самарин — четвёртый
09:19 Забияко и Энберт — четвёртые на Skate Canada после короткой программы
06:57 «Рекорд» из Иркутска стартовал с побед на женском Кубке мира по хоккею с мячом
01:05 Канадцы Вирту и Мойр обновили мировой рекорд в коротком танце
01:02 Освальд: для решений по спортсменам нужны конкретные доказательства
00:29 Падьяль Эрнандес: Пока на Кубке мира по биатлону из Испании выступаю только я
00:12 Юношеская сборная России по гандболу обыграла Румынию на турнире во Франции
27 октября 2017, пятница
23:46 Погорилая и Сотскова — вторая и третья на Skate Canada после короткой программы
23:33 На Паралимпиаду-2018 продано только 0,2% билетов
23:08 Вудс избежал наказания за вождение в нетрезвом виде
22:30 Чемпион ОИ-1996 Магомедов проведёт мастер-класс для юных борцов Югры
22:24 Фигуристы РФ — вторые и третьи после короткого танца на турнире в Минске
22:09 Вишеман: 2/3 перепроверенных МОК допинг-проб спортсменов РФ не имели манипуляций
21:35 Гран-при Владимира Семёнова — самый северный турнир в календаре UWW
21:11 «Синара», «Автодор», «Сибиряк» и «Норильский никель» — в 1/4 финала Кубка России
20:49 Борцы Цаболов, Валиев, Уришев и Махов выиграли турнир памяти Нусуева
20:38 На подготовку украинских биатлонистов к ОИ-2018 выделено более $1 млн
20:27 Грегорин: искренне прошу прощения у всех, кого обидела своими действиями
20:12 Скворцова: у меня было 74 операции, сколько будет ещё — никто не знает
19:46 Первый ЧМ по художественной гимнастике среди юниоров пройдёт в России
19:32 Бойкова и Козловский захватили лидерство на челленджере в Минске среди пар
19:17 Могушков и Хубецов стали призёрами турнира «Большого шлема» в Абу-Даби
18:08 «Тойота» и Олимпийский комитет России объявили о начале партнёрства
17:56 Коновалов: на рубеже с выстрелом Мироновой иногда происходит нечто невообразимое
16:36 ГК «Спартак» приготовил сюрпризы для зрителей, которые придут на игру 2 ноября
16:22 Конькобежка Воронина победила на дистанции 3000 м на соревнованиях в Коломне
15:30 Немец Любич занял пост офицера по этике РУСАДА
15:12 ДЮСШ «Рекорд» с победы стартовал на КМ по хоккею с мячом среди женских команд
14:38 Поварницын: в новом сезоне хочется достойно выступить на чемпионате Европы
14:35 Сучилов: в межсезонье были сбои, мы же не роботы. Но подготовке они не мешали
14:03 Конькобежец Трофимов победил на дистанции 1500 м на мемориале Шавырина
13:17 Конькобежка Фаткулина победила в первом старте на 500 м на мемориале Шавырина
12:59 Конькобежец Есин победил в первом старте на 500 м на соревнованиях в Коломне
12:53 Чемпион мира велогонщик Ершов будет выступать за Marathon-Tula
12:40 Силецкий: Рамонов выбрал верный путь — бороться в новом весе в своё удовольствие
11:54 Мустафина: на шоу Немова я буду выступать на бревне
Все новости RSS
Партнерский контент