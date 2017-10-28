Оргкомитет: на Паралимпиаду-2018 продано 4,3% билетов

Организаторы Паралимпийских игр 2018 года в Пхёнчхане прокомментировали информацию, что на соревнования по состоянию на 20 октября продано только 457 билетов, 0,2% от общего количества.

«Опубликованная информация касается индивидуальных продаж на 20 октября. Сейчас продано 499 индивидуальных билетов. Ещё 8902 билетов было реализовано групповым покупателям. Таким образом, на данный момент реализовано 4,3% билетов на Паралимпиаду», — говорится в пресс-релизе оргкомитета.

На Паралимпиаду-2018 продано только 0,2% билетов

На Олимпиаду в общей сложности продано 341 327 билетов, то есть 31,9% от общего количества.