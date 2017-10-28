Семериков и Шихова выиграли всероссийские соревнования в Коломне

В Коломне продолжаются всероссийские соревнования по конькобежному спорту памяти Бориса Шавырина, которые являются отборочными в сборную России на первые этапы Кубка мира. У мужчин на дистанции 5000 метров первенствовал Данила Семериков, а среди женщин забеги на 1500 метров выиграла Екатерина Шихова.

Конькобежный спорт. Всероссийские соревнования памяти Бориса Шавырина. Коломна



Мужчины. 5000 м

1. Данила Семериков (Краснодарский край/Саратовская область) – 6.23,37.

2. Александр Румянцев (Архангельская область) – 6.24,55.

3. Данил Синицин (Челябинская область) – 6.32,02.

Женщины. 1500 м

1. Екатерина Шихова (Санкт-Петербург/Московская область) – 1.57,37.

2. Анна Юракова (Калужская область) – 1.59,48.

3. Наталья Воронина (Нижегородская область/Московская область) – 1.59,83.