Горнолыжница Ребенсбург победила в гигантском слаломе на первом этапе Кубка мира

Немка Виктория Ребенсбург победила в гигантском слаломе на первом этапе Кубка мира по горнолыжному спорту в Зольдене. Второе место заняла француженка Тесса Ворли, а замкнула тройку призёров итальянка Мануэла Мельгг, которая лидировала после первой попытки.

Олимпийская чемпионка американка Линди Вонн не квалифицировалась во вторую попытку, показав 34-й результат в первом старте.

Горнолыжный спорт. Кубок мира. Первый этап. Зольден, Австрия

Женщины. Гигантский слалом



1. Виктория Ребенсбург (Германия) – 1.55,20.

2. Тесса Ворли (Франция) – 1.55,34.

3. Мануэла Мельг (Италия) – 1.55,73.