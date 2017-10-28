Олимпийский саммит обеспокоен требованиями отстранить Россию от Олимпиады-2018

В Лозанне состоялось заседание Олимпийского саммита. Олимпийский саммит выразил поддержку исполкому Международного олимпийского комитета, который намерен принять решение по участию российских спортсменов в зимних Олимпийских играх 2018 года в Пхенчхане в декабре, сообщает официальный сайт МОК.

Кроме того, Олимпийский саммит выразил озабоченность в связи с призывами отстранить российских спортсменов от участия в Олимпиаде-2018 до завершения работы комиссий Международного олимпийского комитета по расследованию обвинений в адрес махинаций российских атлетов с допингом на Олимпиаде в Сочи.