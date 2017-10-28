Воронов выиграл короткую программу на турнире Ice Star в Минске

Российский фигурист Сергей Воронов лидирует после короткой программы на международном турнире Ice Star в Минске.
Второе место занимает представляющий Грузию Морис Квителашвили. На третью строчку судьи поставили украинца Ивана Павлова.
Ещё двое российских спортсменов, Макар Игнатов и Антон Шулепов, после первого вида расположились на 7-м и 8-м местах.
Фигурное катание. Турнир серии «челлендж» Ice Star. Минск, Беларусь
Мужчины. Короткая программа
1. Сергей Воронов (Россия) – 78,75.
2. Морис Квителашвили (Грузия) – 78,28.
3. Иван Павлов (Украина) – 76,31…
7. Макар Игнатов (Россия) – 71,68.
8. Антон Шулепов (Россия) – 68,84.