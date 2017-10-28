Сборная России по гандболу разгромила Финляндию в отборе на ЧМ-2019

Мужская сборная России по гандболу на выезде разгромила команду Финляндии в матче второго тура отборочного турнира на чемпионат мира 2019 года в группе 1 со счётом 35:22.

В первом туре подопечные Эдуарда Кокшарова в Санкт-Петербурге нанесли поражение команде Словакии со счётом 32:22, а Финляндия в гостях сыграла вничью с Люксембургом — 23:23.

Следующие матчи отборочного турнира сборная России проведёт с командой Люксембурга. 3 января 2018 года на выезде и 6 января — в Краснодаре.

Гандбол. Чемпионат мира — 2019. Отборочный турнир. Мужчины. Группа 1. 2-й тур

Финляндия – Россия – 22:35 (10:16).