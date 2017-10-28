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FIS — о деле Йохауг: мы обязаны выполнять правила ВАДА

28 октября 2017, суббота. 20:49 Другие

Генеральный секретарь Международной федерации лыжных видов спорта (FIS) Сара Льюис объяснила, почему организация обратилась в CAS с просьбой увеличить срок дисквалификации норвежской лыжницы Терезы Йохауг до 18 месяцев.

«Мы сделали то, что должны были. Мы получили поддержку от мирового сообщества. Нельзя сказать, что мы довольны решением, но его следует принять и осознать. В этом решении нет эмоций.

Не FIS устанавливает правила. Этим занимается ВАДА, а мы обязаны их выполнять. У нас не было выбора. Мы не высказываем собственное мнение, а защищаем закон. Получив допинг-случай, мы должны чётко следовать процедурам, которые чёрным по белому прописаны в кодексе ВАДА и антидопинговых правилах нашей федерации. Это всё, что мы могли сделать», — приводит слова Льюис Dagbladet.

Источник: Dagbladet Сообщить об ошибке
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28 октября 2017, суббота
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