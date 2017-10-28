Сборные России начали командный чемпионат Европы по шахматам с побед

Мужская сборная России по шахматам победила команду Словении в первом раунде командного чемпионата Европы, который проходит на Крите (Греция), со счётом 2,5:1,5. Никита Витюгов чёрными фигурами победил Александра Белявского. Партии Ян Непомнящий – Лука Ленич, Максим Матлаков – Матей Шебеник и Юре Шкоберне — Даниил Дубов завершились вничью. Во втором туре россияне сыграют с белорусами.

Женская сборная России начала защиту титула с победы над первой командой Греции со счётом 2,5:1,5. Россиянка Екатерина Лагно белыми фигурами взяла верх над Анной-Марией Боцари, Ольга Гиря также белыми победила Екатерини Павлиди, Валентина Гунина чёрными уступила Ставруле Цолакиду, Александра Горячкина черными сыграла вничью с Анастасией Аврамиду. Во втором туре российские шахматистки сразятся с командой Чехии.