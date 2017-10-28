Названа сборная РФ по скелетону на Кубок Европы и Интерконтинентальный Кубок

Восемь спортсменов могут представить Россию на Кубке Европы по скелетону. В состав сборной страны вошли Владислав Семенов, Артем Дроздов, Алина Тарарыченкова и Анастасия Труфанова. Кроме того, региональные федерации получили возможность делегировать спортсменов, которые подходят по критериям РФБ за счёт своих средств. Если такую возможность в регионах найдут, то к команде присоединятся Константин Хорошко, Алишер Мамедов, Мария Суровцева и Алина Беликова, сообщает пресс-служба Федерации бобслея России.

Весьма представительным обещает быть состав на Интерконтинентальный Кубок, где в сборную России вошли спортсмены, которые неоднократно становились призёрами и победителями этапов Кубка Мира и Европы. Это Мария Орлова, Ольга Потылицина, Алёна Фролова, Павел Куликов, Евгений Рукосуев и Егор Веселов.