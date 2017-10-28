Канадцы Вирту и Мойр выиграли Skate Canada с мировым рекордом

Канадские фигуристы Тесса Вирту и Скотт Мойр на домашнем этапе серии Гран-при Skate Canada обновили мировой рекорд по сумме двух программ, получив от судей 199,86 балла. Предыдущее достижение (198,62) также принадлежало Вирту и Мойру и было установлено в марте на чемпионате мира в Хельсинки. Накануне канадцы побили свой же мировой рекорд в короткой программе (82,68).

Второе место заняли ещё одни канадцы — Кейтлин Уивер и Эндрю Поже. Бронзовыми призёрами стали американцы Мэдисон Хаббел и Захари Донохью.

Российский дуэт Алла Лобода и Павел Дрозд занял итоговое пятое место.

Фигурное катание. Второй этап Гран-при. Skate Canada

Танцы

1. Тесса Вирту/Скотт Мойр (Канада) – 199,86.

2. Кейтлин Уивер/Эндрю Поже (Канада) – 190,01.

3. Мэдисон Хаббел/Захари Донохью (США) – 189,43…

5. Алла Лобода/Павел Дрозд (Россия) – 155,72.