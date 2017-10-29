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Брюсов: Гран-при в Нефтеюганске для ФСБР стал важным этапом подготовки к ЧЕ-2018

29 октября 2017, воскресенье. 00:35 Другие

XIV международный турнир по вольной борьбе на призы депутата Думы ХМАО, вице-президента ФСБР Владимира Семёнова, дебютирующий в календаре Объединенного мира борьбы (UWW), стал этапом подготовки к проведению ЧЕ-2018 в Дагестане, сообщил вице-президент UWW-Europe, заместитель председателя Наблюдательного совета ФСБР Георгий Брюсов.

«Дебют турнира в Нефтеюганске в статусе гран-при UWW получился успешным. По-другому и быть не могло — турнир на призы Владимира Семёнова давно завоевал международный авторитет. И география участников, охватывающая Северную Америку, Европу, Африку и Азию, — лучшее тому подтверждение. А для ФСБР этот турнир стал важным этапом подготовки к чемпионату Европы, который в марте 2018 года примет Дагестан. Гран-при в Нефтеюганске впервые проводится на судейско-информационной платформе Афина, разработанной UWW. Она включает регистрацию борцов, формирование сеток, протоколирование, трансляцию и другие нюансы, задавая высокие регламентные стандарты. На этой же платформе UWW проводит все чемпионаты мира и Европы, а в ближайшее время она станет обязательной для всех турниров, включенных в календарь UWW», — приводит слова Брюсова пресс-служба ФСБР.

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Источник: Федерация спортивной борьбы России Сообщить об ошибке
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