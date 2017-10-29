Тилле: мне нравится в России, а борцы из России — мои кумиры

Бронзовым призёром международного турнира по вольной борьбе на призы Владимира Семёнова в Нефтеюганске в весовой категории до 97 кг стал представитель сборной команды Германии Эрик Тилле.

«Гран-при в Нефтеюганске — замечательный турнир, в котором мне очень приятно участвовать. Как и на любом другом турнире в России, здесь сильный состав участников, и бороться очень тяжело. Мне нравится в России, а борцы из России — мои кумиры. Например, Хаджимурат Гацалов. Мне посчастливилось однажды бороться с Хаджимуратом на международном турнире в Минске на призы Александра Медведя, что стало для меня огромным опытом. Мне бы очень хотелось быть похожим на него. Кстати, только что с отцом познакомились и сфотографировались с Хаджимурадом Магомедовым.

Мой отец — главный тренер сборной Германии. Он отличный тренер и отличный борец, который становился призером на чемпионатах мира и Европы. У него в России много друзей, и ему нравится приезжать в вашу страну.

Как мне Нефтеюганск? Россия, Сибирь, холодно (смеётся). Но я люблю снег, и с удовольствием приеду сюда ещё. Сейчас я приехал сюда в третий раз: до этого я был в Калининграде и в Кемерово. Мне бы очень хотелось принять участие в турнире памяти Ивана Ярыгина в Красноярске, но на эту тему я ещё не разговаривал с тренером. Я хочу бороться на турнирах, где участвуют лучшие из лучших, а турнир в Красноярске — один из сильнейших в календаре UWW", — приводит слова Тилле пресс-служба ФСБР.