Тренер Царёва — Погорилой: Аня, ты скорость-то набирай, катаешься как неживая

После проката произвольной программы на Skate Canada Анна Царёва, тренер российской фигуристки Анны Погорилой, раскритиковала выступление подопечной в личном разговоре.



«Чего ты вечно умираешь-то, я не понимаю, у тебя ноги что-ли отказывают? Тебе не кажется, что нужно побольше катать программу от начала до конца на тренировках? Не раз в неделю, а почаще. Аня, ты скорость-то набирай, а то риттбергер как с места делаешь. Катаешься как неживая», — сказала Царёва.



«Посмотрите, как вы дёргали меня», — ответила Погорилая, — едва сдерживая слёзы.



«Я к тебе вообще подходить не буду, будешь одна на соревнования ездить», — добавила Царёва в диалоге с фигуристкой.

Видео разговора Царёвой и Погорилой можно посмотреть на канале FSone в YouTube.