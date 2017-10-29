Фигурист Самарин стал третьим на этапе Гран-при Skate Canada

Россиянин Александр Самарин занял третье место в соревнованиях одиночников на этапе серии Гран-при по фигурному катанию Skate Canada в Реджине. Победил японец Шома Уно, а вторым стал американец Джейсон Браун. Отметим, что канадец Патрик Чан, занявший второе место в короткой программе, провалил произвольную и занял четвёртую позицию.

Фигурное катание. Гран-при. Второй этап. Skate Canada. Реджина, Канада

Мужчины. Итоговое положение



1. Шома Уно (Япония) – 301,10.

2. Джейсон Браун (США) – 261,14.

3. Александр Самарин (Россия) – 250,06.