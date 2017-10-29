Забияко и Энберт — 4-е на этапе Гран-при по фигурному катанию Skate Canada

Канадцы Мэган Дюамель и Эрик Рэдфорд победили в соревнованиях спортивных пар на этапе Гран-при по фигурному катанию Skate Canada в Реджине. Россияне Наталья Забияко и Александр Энберт остановились в шаге от пьедестала.

Фигурное катание. Гран-при. Второй этап. Skate Canada. Реджина, Канада

Спортивные пары. Итоговое положение



1. Мэган Дюамель/Эрик Рэдфорд (Канада) – 222,22.

2. Алёна Савченко/Бруно Массо (Германия) – 215,66.

3. Ванесса Джеймс/Морган Cипре (Франция) – 214,37.

4. Наталья Забияко/Александр Энберт (Россия) – 192,70.