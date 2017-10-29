Мужской гигантский слалом на этапе КМ по горнолыжному спорту в Зельдене отменён

Организаторы этапа Кубка мира по горнолыжному спорту в Зельдене (Австрия) отменили мужские соревнования в гигантском слаломе, запланированные на сегодня, 29 октября, из-за неблагоприятных погодных условий. Старт первой попытки был назначен на 12:00 по московскому времени, второй — на 15:00.

«Экстремальные погодные условия не позволят провести безопасные соревнования. Мужской гигантский слалом отменён», — говорится в сообщении в официальном блоге FIS в сети «Твиттер».

Накануне в аналогичной дисциплине среди женщин первенствовала немка Виктория Ребенсбург.