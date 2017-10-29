Самарин: не думал, что попаду на пьедестал на первом же этапе Гран-при

Россиянин Александр Самарин, ставший третьим на этапе Гран-при по фигурному катанию в Skate Canada, оценил своё выступление.

«Я очень доволен результатом. Не думал, что на первом же этапе Гран-при смогу попасть на пьедестал. Очень рад, что и в короткой программе, и в произвольной исполнил четверной лутц, потому что на тренировках у меня были трудности с этим элементом. С технической оценкой всё в порядке, надо уделить особое внимание компонентам», — приводит слова Самарина официальный сайт Международного союза конькобежцев.