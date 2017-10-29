Дуэты Загорски/Гуррейро и Синицина/Кацалапов — призёры турнира в Минске

Россиянки Тиффани Загорски и Джонатан Гуррейро заняли второе место в соревнованиях танцоров на международном турнире «Челлендж серии» по фигурному катанию в Минске, уступив только итальянкам Анне Капеллини и Луке Ланотте. Замкнули тройку призёров россияне Виктория Синицина и Никита Кацалапов.

Фигурное катание. Турнир «Челлендж серии». Минск, Беларусь

Танцы на льду. Итоговое положение



1. Анна Капеллини/Лука Ланотте (Италия) – 183,49.

2. Тиффани Загорски/Джонатан Гуррейро (Россия) – 169,81.

3. Виктория Синицина/Никита Кацалапов (Россия) – 165,30…

11. Влада Соловьёва/Юрий Власенко (Россия) – 123,33.