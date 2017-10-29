Сааринен: слова Бьорген о Йохауг звучат странно

Финская лыжница Айно Кайса Сааринен прокомментировала слова норвежки Марит Бьорген о том, что её соотечественница Тереза Йохауг не употребляла запрещённое вещество клостебол намеренно. Напомним, что Йохауг была дисквалифицирована на 18 месяцев.



«Норвежцы жалеют Терезу, поэтому подвержены влиянию эмоций. Но у нас есть правила, которые необходимо соблюдать. Если кто-то нарушает правила и сдаёт положительный допинг-тест, то он должен быть наказан, иначе начнётся хаос.



Что касается слов Бьорген, то они звучат странно, потому что есть доказательства вины Йохауг и применения ей допинга. Думаю, Терезе Йохауг нужно заняться антидопинговой работой. Поездить по клубам и рассказать юным лыжникам, как это ужасно – сдать положительный допинг-тест», — приводит слова Сааринен Expressen.

Бьорген: Йохауг точно не принимала допинг