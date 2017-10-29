Н. Альмуков: биатлон в Австралии никому не интересен

Тренер сборной Австралии по лыжным гонкам и биатлону Николай Альмуков рассказал о трудностях работы на Зелёном континенте.

«Систему не поменять. Я пробовал много лет вывести биатлон в Австралии на новый уровень, но безрезультатно – там это никому не интересно.

Сейчас в «Жемчужине Сибири» я нахожусь на сборе с лыжницей Сарой Слаттери. Готовимся к началу сезона. Главная задача – постараться выполнить квалификацию для участие в Олимпиаде-2018. С австралийскими спортсменами работать легко. Должен сказать, австралийцы в этом плане очень педантичны и выполняют всё, что сказано, до мелочей. Никто не спорит", — приводит слова Альмукова агентство «Тюменская арена».