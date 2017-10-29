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Евкуров: турнир на призы Семёнова станет этапом популяризации вольной борьбы

29 октября 2017, воскресенье. 14:17 Другие

Глава Ингушетии Юнус-бек Евкуров высоко оценил значимость международного турнира по вольной борьбе на призы депутата Думы ХМАО, вице-президента Федерации спортивной борьбы России Владимира Семёнова, который проходит в Нефтеюганске.

«Уверен, что мероприятие пройдёт на высоком организационном уровне и запомнится как яркое спортивное событие, станет ещё одним этапом для развития и популяризации вольной борьбы, укрепления дружеских отношений между разными государствами.

Рад отметить, что на территории нашей страны проходят престижные и авторитетные соревнования по различным видам спорта. Это является признанием авторитета российского спорта на международной арене. Желаю спортсменам крепкого здоровья, стойкости, мужества и удачи. Зрителям желаю ярких эмоций и незабываемых впечатлений!", — говорится в телеграмме главы Ингушетии, направленной участникам и гостям соревнований.

Источник: Федерация спортивной борьбы России Сообщить об ошибке
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29 октября 2017, воскресенье
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