Евкуров: турнир на призы Семёнова станет этапом популяризации вольной борьбы

Глава Ингушетии Юнус-бек Евкуров высоко оценил значимость международного турнира по вольной борьбе на призы депутата Думы ХМАО, вице-президента Федерации спортивной борьбы России Владимира Семёнова, который проходит в Нефтеюганске.



«Уверен, что мероприятие пройдёт на высоком организационном уровне и запомнится как яркое спортивное событие, станет ещё одним этапом для развития и популяризации вольной борьбы, укрепления дружеских отношений между разными государствами.

Рад отметить, что на территории нашей страны проходят престижные и авторитетные соревнования по различным видам спорта. Это является признанием авторитета российского спорта на международной арене. Желаю спортсменам крепкого здоровья, стойкости, мужества и удачи. Зрителям желаю ярких эмоций и незабываемых впечатлений!", — говорится в телеграмме главы Ингушетии, направленной участникам и гостям соревнований.