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ДЮСШ «Рекорд» вышел в финал женского Кубка мира по хоккею с мячом

29 октября 2017, воскресенье. 15:07 Другие

Иркутская ДЮСШ «Рекорд» в полуфинале Кубка мира по хоккею с мячом среди женских команд в Сурте (Швеция) победила местный «Вестерос». Основное и дополнительное время встречи завершилось вничью 1:1, а в серии послематчевых пенальти единственный точный удар удался Оксане Проньшиной.

За титул сильней команды планеты подопечные Александра Межуева поспорят с клубом «Каребю ИС», одолевшим в шведском противостоянии «АИК» — 2:1. Финал также пройдёт сегодня, 29 октября.

Хоккей с мячом. Женщины. Кубок мира. Сурте, Швеция
Полуфинал

ДЮСШ «Рекорд» (Иркутск, Россия) — «Вестерос» (Швеция) — 2:1 ОТ (1:1, 0:0, 0:0, 0:0, по пен. 1:0).

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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