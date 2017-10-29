Бойкова и Козловский выиграли соревнования спортивных пар в Минске

Россияне Александра Бойкова и Дмитрий Козловский победили в соревнованиях спортивных пар на международном турнире серии «челлендж» по фигурному катанию в Минске. Вторыми стали немцы Анника Хокке и Рубен Бломмарт, а замкнули тройку призёров израильтяне Пейдж Коннорс и Евгений Краснопольский.
Фигурное катание. Серия «челлендж». Минск, Беларусь
Спортивные пары. Итоговое положение
1. Александра Бойкова/Дмитрий Козловский (Россия) – 191,58.
2. Анника Хокке/Рубен Бломмарт (Германия) – 172,64.
3. Пейдж Коннорс/Евгений Краснопольский (Израиль) – 153,98…
5. Алина Устимкина/Никита Володин (Россия) – 136,96.