Бойкова и Козловский выиграли соревнования спортивных пар в Минске

Россияне Александра Бойкова и Дмитрий Козловский победили в соревнованиях спортивных пар на международном турнире серии «челлендж» по фигурному катанию в Минске. Вторыми стали немцы Анника Хокке и Рубен Бломмарт, а замкнули тройку призёров израильтяне Пейдж Коннорс и Евгений Краснопольский.

Фигурное катание. Серия «челлендж». Минск, Беларусь

Спортивные пары. Итоговое положение



1. Александра Бойкова/Дмитрий Козловский (Россия) – 191,58.

2. Анника Хокке/Рубен Бломмарт (Германия) – 172,64.

3. Пейдж Коннорс/Евгений Краснопольский (Израиль) – 153,98…

5. Алина Устимкина/Никита Володин (Россия) – 136,96.