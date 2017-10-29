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Воронина победила на дистанции 5000 м на соревнованиях в Коломне

29 октября 2017, воскресенье. 15:24 Другие

В Коломне завершились всероссийские соревнования по конькобежному спорту памяти Бориса Шавырина, которые являются отборочными для российских спортсменов на первые этапы Кубка мира. На дистанции 5000 метров среди женщин победила Наталья Воронина, попавшая в состав сборной на этапы в Херенвене и Ставангере.

Конькобежный спорт. Всероссийские соревнования памяти Бориса Шавырина. Коломна
Женщины. 5000 м

1. Наталья Воронина (Нижегородская область/Московская область) – 7.03,26.
2. Анна Юракова (Калужская область) – 7.05,38.
3. Елена Сохрякова (Краснодарский край/Ивановская область) – 7.18,44.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Наталья Воронина
Новости. Другие
29 октября 2017, воскресенье
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