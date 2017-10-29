Бьорген: русские так же могли подменить и наши допинг-пробы. Это страшно

Шестикратная олимпийская чемпионка, 18-кратная чемпионка мира по лыжным гонкам норвежка Марит Бьорген поделилась мнением от просмотра документального фильма «Икар», основанного на показаниях бывшего руководителя московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова о махинациях с допинг-пробами российских спортсменов на Олимпиаде-2014 в Сочи.

«Это страшно и заставляет задуматься о собственной безопасности. Русские так же могли подменить и наши допинг-пробы. Самое страшное, что может произойти со спортсменом — положительный допинг-тест. Если кто-то подменит твою пробу на положительную, то ты будешь беззащитен и не сможешь ничего сделать. Это по-настоящему пугает. Мне было бы нечего противопоставить обвинениям», — приводит слова Бьорген Dagbladet.