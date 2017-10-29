Ерохов победил на этапе Кубка России по фигурному катанию в Сочи

Москвич Алексей Ерохов победил в соревнованиях одиночников на третьем этапе Кубка России по фигурному катанию в Сочи. Алексей первенствовал и в короткой, и в произвольной программах. Вторым в общей классификации стал Константин Милюков, представляющий Московскую область, а замкнул тройку призёров ещё один московский фигурист Артур Дмитриев.

Фигурное катание. Кубок России. Третий этап. Сочи

Мужчины. Итоговое положение



1. Алексей Ерохов – 257,12 (Москва).

2. Константин Милюков – 224,42 (Московская область).

3. Артур Дмитриев (Москва) – 216,80.