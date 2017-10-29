Богомоев: тело справляется с нагрузками, чувствую, что набираю форму

Украшением международного турнира по вольной борьбе на призы Владимира Семёнова в Нефтеюганске стал яркий триумф победителя Евроигр-2015, двукратного чемпиона России Александра Богомоева, осенью возобновившего карьеру и выигравшего уже второй турнир после перенесённой операции из-за разрыва селезёнки.

«С каждым стартом чувствую себя все лучше и увереннее в психологическом плане. К турниру в Кемерово, где я выиграл месяц назад, я был мало готов — так, кроссы побегал, чуть подкачался, а сейчас, за месяц, я уже провёл большую работу на ковре, поборолся, стал делать приёмы. До этого я работал вторым номером, выжидал, а атаковать боялся. Сейчас уже пришли взрыв и скорость, приёмы получались. И ни одного балла не отдал.

Далеко ли до былых кондиций? Пока что да, нужно качаться, бегать кроссы, тренироваться и бороться. Главное, что тело справляется с нагрузками. Все переболело уже тысячу раз, первое время было тяжело тренироваться, но это приятная боль. Чувствую, что набираю форму.

Вешу примерно 65-66 кг, согнал вообще без проблем, даже смог перед взвешиванием немного перекусить. Войду в новый сезон в весе до 61 кг, а там дальше посмотрим. Всё-таки охота в олимпийском весе бороться. Может, чуть позже подкачаемся, объёмчик наберём — и перейдём в 65.

Планирую полететь в Казахстан. В сентябре стартовал в конце месяца в Кемерово, затем в конце октября — здесь, в Нефтеюганске, и сейчас в планах Казахстан — в конце ноября. А дальше перед ярыгинском, может быть, поборюсь на республиканских турнирах на вес выше, чтобы сделать ряд схваток. Кстати, еще есть желание потренироваться где-нибудь на Кавказе — в Осетии или Дагестане. У меня есть друзья, к кому можно попроситься, напроситься, думаю, они не откажут (улыбается).

Я бы хотел поблагодарить всех, кто за это время не забыл, что я есть. Спасибо всем, кто болеет, кто переживает, кто помогает. В очередной раз хочу поблагодарить хирургов, которые поставили меня на ноги и дали возможность выходить на ковер», — приводит слова Богомоева пресс-служба ФСБР.