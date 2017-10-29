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Игропуло: в аэропорту выяснилось, что у меня есть долги, о которых не подозревал

29 октября 2017, воскресенье. 19:59 Другие

Гандболист сборной России Константин Игропуло объяснил, почему не смог сыграть за национальную команду в выездном матче отборочного турнира чемпионата мира — 2019 с финнами (35:22). Игрока белорусской команды «БГК им. Мешкова» не выпустили из России из-за долгов по налогам, что выяснилось при прохождении паспортного контроля в аэропорту.

«Раз уж на федеральном канале рассказали, что я не смог поехать на игру «Финляндия — Россия», то и я сам должен прокомментировать эту ситуацию. В состав на эту игру я был включён и отправился с нашей сборной в Хельсинки. Однако при прохождении паспортного контроля в аэропорту выяснилось, что у меня есть некие задолженности по транспортному налогу, о которых я даже не подозревал. Много лет не живу в России, но при этом всегда исправно плачу необходимые налоги и прочее.

Попытался решить этот вопрос на границе, но из-за законодательных особенностей сделать это не получилось. В результате из России меня всё же не выпустили.

В понедельник вопрос с налогом будет закрыт. Надеюсь, в будущем таких недоразумений больше не случится. Всем «доброжелателям» желаю ни разу не оказаться в похожей ситуации.

Ребятам отдельное спасибо! Всю нашу сборную и всех наших болельщиков поздравляю с заслуженной победой!» — написал гандболист на своей станице в «Инстаграме».

Фото доступно в «Инстаграме».

Внеплановый выходной. Как неуплаченный налог не помешал России победить
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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Мужская сборная России - Гандбол Фото
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