Юношеская сборная РФ по гандболу стала второй на турнире во Франции

В пригороде Парижа Обонне завершился традиционный товарищеский турнир по гандболу, в котором приняли участие четыре юношеские сборные: Франции, России, Бельгии и Румынии, сообщает пресс-служба ФГР.

Сборная России (гандболисты 2000 года рождения и младше) в первых двух играх победила Бельгию (27:22) и Румынию (25:21). Хозяева турнира французы разгромили румын (41:19) и бельгийцев (38:24). Таким образом, матч между французами и россиянами стал игрой за первое место. Встреча завершилась вничью со счётом 26:26. У россиян самым результативным стал Сергей Иванов из СКИФа, забросивший 8 мячей.

На турнире применялась нестандартная система подсчёта очков, учитывающая результаты как всего матча, так и отдельных таймов. Французы набрали 19 очков и заняли первое место, россияне стали вторыми с 16 очками, румыны набрали 8 очков, а бельгийцы – 7.

По итогам турнира россиянин Вадим Кондратенко из краснодарского СКИФа-2 был признан лучшим голкипером. Сергей Иванов, забросивший 19 мячей, стал лучшим бомбардиром. Помимо Иванова у россиян два гандболиста забросили в трёх матчах более 10 мячей, это Александр Коваленко (13) и Степан Шарко (11). В символическую сборную турнира были включены Вадим Кондратенко, Сергей Иванов и Александр Коваленко.