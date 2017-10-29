Сборные РФ одержали вторые победы на командном ЧЕ по шахматам

Во втором туре командного чемпионата Европы по шахматам, который проходит на Крите, мужская сборная России нанесла поражение команде Беларуси со счётом 2,5-1,5. Победу одержал Максим Матлаков, вничью свели свои партии Александр Грищук, Ян Непомнящий и Даниил Дубов. После двух туров по 4 матчевых очка в активе у семи команд. По дополнительным показателям (7 индивидуальных баллов) лидирует Венгрия. В активе России, Чехии, Италии и Хорватии 5 индивидуальных баллов. В третьем туре россияне сыграют с чехами.

В соревнованиях женщин сборная России во втором туре победила команду Чехии со счётом 2,5-1,5. Выиграли свои партии Александра Костенюк и Екатерина Лагно, вничью сыграла Ольга Гиря, потерпела поражение Александра Горячкина. В женском турнире по 4 матчевых очка после двух туров набрали 8 команд. Первое место с 7 индивидуальными очками делят сборные Израиля, Грузии и Испании. У России 5 индивидуальных баллов. Соперником российских шахматисток в третьем туре станет команда Украины.