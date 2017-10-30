С 2018 года женщин в Саудовской Аравии пустят на три стадиона

Женщинам в Саудовской Аравии разрешат присутствовать на спортивных соревнованиях на трёх стадионах — в Эр-Рияде, Джидде и Даммаме, сообщает AFP со ссылкой на заявление Министерства спорта страны. Изменения в законодательстве вступят в силу с начала 2018 года.

Это очередное свидетельство ослабления ограничений, наложенных на женщин в обществе, где религиозные правила предписывают им появляться в обществе, ходить на работу, гулять по улице, путешествовать только в сопровождении мужа, отца, родственника или опекуна мужского пола.

Ранее в 2017 году девушкам в Саудовской Аравии разрешили заниматься спортом в школах.