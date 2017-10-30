Егорян: россиянки доказали всему фехтовальному миру, что их нужно бояться

Двукратная олимпийская чемпионка Игр 2016 года в Рио-де-Жанейро российская саблистка Яна Егорян поделилась эмоциями после победы своих соотечественниц Анны Башты, Софьи Поздняковой, Светланы Шевелёвой и Яны Обвинцевой в командных соревнованиях на этапе Кубка мира по фехтованию в Орлеане (Франция).

«Сегодня был сумасшедший день! Этап Кубка мира во Франции, Орлеан. На фото моя гордость, девочки, доказавшие сегодня всему фехтовальному миру, что их нужно бояться. Не постесняюсь этой фразы — вынесли всех! Девочки молодцы, продолжайте. Большие победы ещё впереди», — написала Егорян в своём «инстаграме».

Фото доступно в «инстаграме» Яны Егорян.