Легков: когда обращаются на вы, чувствую, что, может, пора завязывать с гонками

Олимпийский чемпион и серебряный призёр Игр 2014 года Александр Легков рассказал, как отреагировал на своё отстранение от соревнований, и признался, что пока не готов завершить карьеру, но о другой жизни задумывается. Заседание комиссии МОК по делам отстранённых российских лыжников под руководством Дениса Освальда, которая занимается исследованием допинг-проб с Олимпиады в Сочи, состоится 30 октября. 23 декабря 2016 года по итогам доклада независимой комиссии ВАДА под руководством Ричарда Макларена от соревнований были отстранены Легков, Евгений Белов, Алексей Петухов, Максим Вылегжанин, Евгения Шаповалова и Юлия Иванова. CAS в мае объявил, что оставил в силе отстранение лыжников до 31 октября 2017 года.

«Вся эта ситуация с отстранением сначала сильно выбила меня из колеи. Соответственно сразу появилась и злость, и желание доказать – это естественно. Когда люди добивались самого максимального результата? Когда выходили из зоны комфорта. В целом ситуация, конечно же, сложилась очень поганая, но благодаря ей я понял, что самое главное — в любых обстоятельствах оставаться перед собой честным.

Конечно же, было непросто: с друзьями, с родными, с близкими, которые переживали за меня, которым приходилось постоянно что-то объяснять. Сложностей реально было очень много. Но я старался не слишком акцентировать на этом внимание.

Если говорить о функциональном состоянии, оно отличное. Мы провели очень много тестов, и все они показывают хорошую готовность. Примерно такие же показатели у меня были перед Олимпиадой в Сочи, а тогда я считал их рекордными. Вот и сейчас, собственно, по всем этим рекордам прошёлся. Но своё психологическое состояние я оценить пока просто не могу – нужно дождаться соревнований. Я слишком долго не стартовал.

Что чувствую, когда молодые лыжники обращаются ко мне на вы? Ничего особенного. Чувствую, что возраст подходит, что, наверное, пора завязывать с гонками. Поколение меняется – это нормальный процесс. Хотя знаю точно по состоянию своего организма, что ещё очень много могу сделать в спорте. У меня, тьфу-тьфу-тьфу, нет никаких травм, да и сил ещё вагон и маленькая тележка. Просто я головой понимаю, что приходит время подумать о другой жизни», — цитирует Легкова «Р-Спорт».