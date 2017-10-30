Бреннан: доклад Макларена по РФ был понятен. Зачем нужны ещё два расследования?

Американская лыжница Рози Бреннан выразила недовольство тем, что российские спортсмены не получили наказаний по итогам доклада председателя независимой комиссии ВАДА Ричарда Макларена о применении допинга россиянами на Играх 2014 года в Сочи.

«Главный вопрос, который занимает всех нас: зачем нужно было проводить ещё два расследования после доклада Ричарда Макларена? Большинство спортсменов уверены, что доклад Макларена был вполне понятен и самодостаточен. Странно, что начались новые расследования. К тому же Освальд работает в МОК, а значит, что не может быть полностью независимым. У нас очень много вопросов.

Также удивило что, что на заседании с МОК и ВАДА выступали только американские и канадские спортсмены. Кажется, была ещё одна британка. Значит, спортсмены из других стран не следят за информацией или не получают её. А может, они просто не хотят вмешиваться. Это меня расстраивает», – цитирует Бреннан Faster Skier.