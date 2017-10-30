Семёнов и Тарарыченкова стали победителями Кубка России по скелетону

В Сочи состоялся Кубок России по скелетону. Победы одержали Владислав Семёнов и Алина Тарарыченкова. Вторые места заняли Алексей Козлов и Анастасия Труфанова, третьими стали Артём Дроздов и Мария Суровцева. Лидеры сборной России проводят сбор в Южной Корее и участия в соревнованиях не принимали.

Скелетон. Кубок России. Сочи. Мужчины

1. Владислав Семёнов – 1.54,89.

2. Алексей Козлов – 1.55,91.

3. Артём Дроздов – 1.56,06.

Женщины

1. Алина Тарарыченкова – 1.57,62.

2. Анастасия Труфанова – 1.57,80.

3. Мария Суровцева – 1.57,91.