Допинг-проба призёра ЧМ по плаванию Лю Цзысуань дала положительный результат

Допинг-проба серебряного призёра чемпионата мира по плаванию в эстафете 4x200 м вольным стилем китаянки Лю Цзысуань дала положительный результат, сообщает Swimswam со ссылкой Антидопинговое агентство Китая. В пробе 17-летней спортсменки, взятой на Национальных китайских играх в сентябре, были обнаружены следы гидрохротиазида, который может применяться для выведения запрещённых веществ.

На этих соревнованиях Лю Цзысуань выиграла золото в эстафете 4x400 м вольным стилем и серебро на дистанции 200 м вольным стилем. Антидопинговое агентство Китая дисквалифицировало пловчиху и аннулировало её результаты на Национальных играх.