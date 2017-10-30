В. Семёнов: цель нашего турнира — укрепить межнациональную дружбу

28-29 октября в Нефтеюганске прошёл международный турнир по вольной борьбе на призы вице-президента ФСБР Владимира Семёнова. Итоги соревнований лично подвёл сам Семёнов.

«В целом у меня остаётся хорошее впечатление о нашем турнире. Для нашего уровня турнир прошёл довольно неплохо, но так было и в предыдущие 13 лет. Сегодня турнир вышел на новый уровень, впервые он был внесён в календарь Объединённого мира борьбы, и оценка со стороны UWW довольна высокая. После турнира мы уже успели пообщаться с техническим делегатом Уве Майнцом, который остался доволен уровнем соревнований, организацией и судейством. Но, конечно же, я оставляю право оценивать наш турнир за профессионалами борьбы и любителями спорта.

Мы давно стремились соответствовать тому, чтобы наш турнир был на слуху во всём мире, и очередной шаг для этого — внесение его в календарь UWW. Вольная борьба для меня — самый родной вид спорта, хотя я стремлюсь развивать в нашем регионе и другие виды спорта, и не только единоборства. Главная цель нашего турнира всегда была не только привить к детям любовь к борьбе, но и укрепить межнациональную дружбу, ведь в нашем округе проживает большой разброс этносов. А сейчас у нас появится возможность укрепить не только отношения внутри наших национальностей, но и вывести это на международный уровень.

Я занимался многими видами единоборств: мне нравилась и борьба, и бокс, и самбо, и дзюдо… Я и в духовом оркестре играл. Но упор я делаю на вольную борьбу, потому что этот вид единоборств нравится мне больше всего.

В этом году к нам приехал Георгий Брюсов, мы предоставим полный отчёт о проведении Михаилу Мамиашвили. Им — старшим по должности — виднее, что нам нужно изменить, а мы в свою очередь ко всем пожеланиям прислушаемся.

Готов ли Нефтеюганск принимать крупнейшие соревнования UWW? А почему нет? У нас в Нефтеюганске не самый большой зал, в Хантах и Сургуте есть залы побольше, поэтому если вдруг будет такая идея, мы её всесторонне поддержим. Тем более наша окружная федерация сейчас делает упор на то, чтобы борцовский ковёр появлялся как можно в больших школах и дети интересовались спортивной борьбой”, — цитирует Семёнова официальный сайт ФСБР.