Майнц: Гран-при на призы Семёнова в Нефтеюганске прошёл на высшем уровне

Технический делегат Объединённого мира борьбы Уве Майнц подвёл итоги прошедшего в Нефтеюганске международного турнира по вольной борьбе на призы вице-президента ФСБР Владимира Семёнова.



«Гран-при в Нефтеюганске прошёл на высшем уровне. Судейство прошло без ошибок, а организация Гран-при в целом соответствовала мировым стандартам. Никаких нареканий нет, только слова благодарности. Хочу сказать большое спасибо Нефтеюганску и России, я с удовольствием приеду к вам вновь», — цитирует Майнца официальный сайт ФСБР.