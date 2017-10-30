Брюсов: дебют турнира на призы Семёнова в статусе Гран-при получился успешным

Вице-президент UWW-Europe, заместитель председателя наблюдательного совета ФСБР Георгий Брюсов подвёл итоги прошедшего в Нефтеюганске международного турнира по вольной борьбе на призы вице-президента ФСБР Владимира Семёнова.

«Техделегат UWW немец Уве Майнц высоко оценил организационные итоги, географию стран и спортивную составляющую турнира в Нефтеюганске. Дебют турнира в статусе Гран-при получился успешным. И я знаю, что у Владимира Семёнова есть идеи и планы сделать его ещё интересней. Но развивается не только мировой формат турнира, но и его региональная составляющая.

Гран-при в Нефтеюганске стал новым центром притяжения для борцов Урала, Сибири и севера России. Именно о значимости турнира для профессионального роста борцов из разных регионов и укрепления межнациональных отношений говорили в своих приветствиях участникам и организаторам турнира первый заместитель председателя Совета Федерации Николай Фёдоров, глава Ингушетии Юнус-бек Евкуров, глава Крыма Сергей Аксёнов, статс-секретарь — заместитель руководителя Федерального агентства по делам национальностей Павел Семёнов», — цитирует Брюсова официальный сайт ФСБР.