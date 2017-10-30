Призёр ОИ Нильссон не выступит на «Тур де Ски» в следующем сезоне

Бронзовый призёр Олимпийских игр 2014 года в командном спринте, четырёхкратный серебряный призёр чемпионатов мира, многократная победительница этапов Кубка мира шведская лыжница Стина Нильссон пропустит «Тур де Ски» в предстоящем сезоне.

«У меня есть план A, B и C. Пока «Тур де Ски» в план A не вписывается. Я сосредоточусь на подготовке на снегу в Швеции», — приводит слова Нильссон SVT.

В минувшем сезоне 24-летняя спортсменка в «Тур де Ски» заняла третье место. В общем зачёте Кубка мира Нильссон заняла четвёртое место.