МОК назначил глав координационных комиссий по Играм 2024 и 2028 годов

Президент Олимпийского комитета Бельгии Пьер-Оливье Бекерс, который также является председателем комитета по аудиту МОК и членом комиссий МОК по финансам и этике, назначен главой координационной комиссии МОК по летним Играм 2024 года, а президент организации «СпортАккорд» и член МОК швейцарец Патрик Бауманн – аналогичной комиссии по Играм 2028 года.

В сентябре на сессии МОК в Лиме (Перу) столицей летних Олимпийских игр 2024 года был объявлен Париж, летнюю Олимпиаду-2028 примет Лос-Анджелес.

«Две координационные комиссии МОК будут оказывать содействие оргкомитетам в реализации оперативных проектов в соответствии с олимпийской повесткой-2020. Структура и состав координационных комиссий МОК 2024-го и 2028 годов — это уникальная возможность для Парижа и Лос-Анджелеса извлечь пользу из опыта друг друга для развития олимпийского движения на многие годы вперёд», — приводит слова президента МОК Томаса Баха пресс-служба организации.

Олимпийская повестка-2020 недавно создана МОК для дальнейшего снижения стоимости и сложности проведения Олимпийских игр.