«Екатеринодар» в 3-й раз выиграл Кубок чемпионов по пляжному гандболу

На острове Гран-Канарии с 26 по 29 октября состоялся розыгрыш Кубка чемпионов по пляжному гандболу, сообщает пресс-служба ФГР. В мужском турнире Россию представлял двукратный победитель этого турнира – команда «Екатеринодар» из Краснодара, которая в этом сезоне стала бронзовым призёром чемпионата России.

На групповом этапе «Екатеринодар» одержал 5 побед подряд над командами из Испании, Венгрии, Нидерландов, Швейцарии и Дании и вышел в плей-офф с первого места.

В четвертьфинале гандболисты из Краснодара встречались с командой из Италии и победили со счётом 2:0 (20:7, 16:7). В полуфинале «Екатеринодару» противостояла команда из Венгрии, с которой российский клуб уже играл на групповой стадии. Матч получился весьма упорным, для выявления победителя пришлось пробивать серию буллитов, в которой с минимальным преимуществом сильнее была российская команда – 2:1 (24:17, 18:20, по буллитам – 7:6).

В финале «Екатеринодар» встречался с ещё одним фаворитом турнира – командой из Испании «Плайя Сиудад де Малага», которая также выиграла семь матчей. Первый сет закончился в пользу российских гандболистов – 17:16, во втором развить успех не удалось, и испанцы сравняли счёт – 21:17. В итоге судьба матча решалась в серии буллитов. Крепче нервы оказались у гандболистов «Екатеринодара», они выиграли серию 6:2 и соответственно матч – 2:1. Самыми результативными игроками в составе российского клуба в решающем матче стали Егор Кочура и Герман Манукол, которые набрали по 10 очков.

Таким образом, команда Владимира Калашникова и Владимира Полетаева стала победителем Кубка чемпионов, взяв у соперников из Малаги реванш за поражение в финале турнира 2016 года, тогда испанская команда победила со счётом 2:1 (17:28, 22:20, 6:4).

«Екатеринодар» выиграл Кубок чемпионов в третий раз в своей истории. Ранее краснодарская команда побеждала в турнире в 2014 и 2015 годах.

20-летний Егор Кочура в 8 матчах набрал 102 очка (53 гола) и поделил 4-е место в списке лучших бомбардиров турнира. В топ-25 лучших бомбардиров турнира попали также игроки «Екатеринодара» Игорь Неклюдов (82 очка/42 гола), Роман Калашников (65 очков/33 гола) и Константин Винокур (62 очка/32 гола).