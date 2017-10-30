Решение комиссии МОК по делу российских лыжников будет объявлено 31 октября

Решение дисциплинарной комиссии Международного олимпийского комитета (МОК) во главе с Денисом Освальдом по делу шести российских лыжников будет объявлено во вторник, 31 октября, сообщил адвокат Александра Легкова и Евгения Белова Кристоф Вишеманн.

Заседание комиссии МОК прошло 30 октября в Лозанне. Сначала были заслушаны дела Легкова и Белова, затем — остальных российских лыжников, поскольку их интересы защищают разные адвокаты.

«Оперативная часть решения ожидается завтра. Когда точно, неизвестно.

Слушание продлилось 5,5 часов. У нас была возможность объяснить свою позицию, обсудить и задать вопросы судебным экспертам. Учитывая ход слушаний, у нас нет причин менять свою позицию», — приводит слова Вишеманна ТАСС.

Дела рассматривала дисциплинарная комиссия МОК, которая последний год занималась перепроверкой допинг-проб российских спортсменов с Олимпийских игр 2014 года в Сочи с использованием методики, которая позволяет распознать, проводились ли с ними какие-либо манипуляции. По решению CAS дисквалификация со спортсменов будет снята 1 ноября, если в их делах не появится новых данных.