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Вяльбе: не могу сказать, что мы вышли с заседания в прекрасном настроении

30 октября 2017, понедельник. 21:25 Другие

Глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе, присутствовавшая на заседании комиссии МОК под руководством Денниса Освальда, прокомментировала ход заседания по делу шести отстранённых российских лыжников, продолжавшегося 10 часов.

«Мы, конечно, все устали. С половины девятого длилось заседание. И члены комиссии устали. Сказать, что мы вышли в прекрасном настроении, не могу, потому что двоякая ситуация. Сильный напор был со стороны наших оппонентов, что у нас систематический допинг в лёгкой атлетике, это всё разоблачилось и так далее. Адвокаты подталкивали, что надо обсуждать конкретных спортсменов и конкретные проблемы. Надеюсь, Освальд это услышал, потому что в конце он сказал, что надо ещё время, чтобы разобраться в ситуации.

Если учесть, что только вчера пришли новые бумаги от Макларена и Родченкова, то, конечно, наши адвокаты не могли их изучить. Хотя, опять же, Освальд повторил, что в этих новых бумагах ничего нового нет. Всё только на словах Родченкова, которые некоторые наши оппоненты считают абсолютно правдивыми, хотя там абсолютная ложь", — приводит слова Вяльбе «Р-Спорт».

Решение комиссии МОК по делу российских лыжников будет объявлено 31 октября
Источник: Р-Спорт Сообщить об ошибке
Теги
Елена Вяльбе Допинг МОК
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