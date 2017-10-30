Комиссия Освальда вынесет решение по лыжникам РФ до конца следующей недели

Комиссия МОК под руководством Дениса Освальда по окончании заседания с участием отстранённых российских лыжников, которое продлилось около 10 часов, пообещала российской стороне, что «короткое резюмирующее решение» будет вынесено до конца следующей недели.

«Нам пообещали, что короткое резюмирующее решение будет вынесено до конца следующей недели. Скоро первые старты ведь. Вопрос, что дисквалификация до 31 октября, поднимался, но мы согласились, чтобы вынесли уже окончательное решение.

Если это и будет дисквалификация… Как просил главный наш оппонент в комиссии, вся команда должна быть дисквалифицирована и аннулированы результаты Сочи, и нельзя допускать лыжников РФ до следующих Олимпийских игр. Тем не менее он сказал, что решение должен принимать МОК, а всё это — его пожелания. Мы готовы подождать еще неделю или даже две", — приводит слова президента Федерации лыжных гонок России Елены Вяльбе «Р-Спорт».

По итогам доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства под руководством Ричарда Макларена Международная федерация лыжного спорта ещё 23 декабря 2016 года отстранила от соревнований участников Олимпийских игр в Сочи Александра Легкова, Евгения Белова, Алексея Петухова, Максима Вылегжанина, Евгению Шаповалову и Юлию Иванову.