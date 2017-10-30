Вяльбе: обнаружили вскрытие банок, самая большая проблема — у Легкова

Глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе, присутствовавшая на заседании комиссии МОК под руководством Денниса Освальда по делу шести отстранённых российских лыжников, рассказала о вновь вскрывшихся в ходе расследования обстоятельствах. Комиссия при Университете Лозанны обнаружила вскрытие пробирок у конкретных людей с Олимпийских игр 2014 года, в том числе частично и у российских спортсменов. Самая большая проблема в этом плане — у Александра Легкова.

«Была комиссия при Лозаннском университете, которая проверяла банки. Они обнаружили, что были вскрытия у конкретных людей. У наших спортсменов частично это тоже было. Наверное, самая большая проблема в этом плане — у Александра Легкова. Он тоже выступал сегодня. Но, собственно говоря, других доказательств нет.

11 дней назад была вскрыта проба В, и только сегодня пришли результаты по соли у Юлии Ивановой, этого ещё никто не читал даже. Возможно, там есть превышение соли, непонятно, как она туда попала, всё это удивительно", — приводит слова Вяльбе «Р-Спорт».