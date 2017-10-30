Туктамышева: преимущество юных фигуристок — в свободной голове

Чемпионка мира и Европы 2015 года, 20-летняя воспитанница легендарного тренера Алексея Мишина Елизавета Туктамышева, которая готовится к отбору в олимпийскую сборную России, рассказала, какие преимущества имеют юные фигуристки.

«В основном девочки-фигуристки дружат со спортивными парами или танцевальными дуэтами, то есть представительницами других категорий. Думаю, среди девочек-фигуристок никто ни с кем не дружит. С Женей Медведевой никогда не общалась. Тем более мы живём в разных городах.

Какие преимущества имеют юные фигуристки? Прежде всего свободную голову. В фигурном катании важно не столько умение выполнять технические элементы, сколько выдержать соревновательный стресс. Если бы все были такими же психологически устойчивыми, как Женя Плющенко, то судьям было бы гораздо сложнее решать, кто из спортсменов на льду сильнее другого. Помню, я не боялась выходить на лёд и выступать. Но чем осознаннее ты подходишь к соревнованиям, тем больше чувствуешь ответственность, тем сильнее тебя выбивает из колеи. Поэтому еще в 14-16 лет тебе легко выступать, потом становится труднее. И не надо всё-таки забывать, когда девушка превращается в женщину, меняется её психологическое состояние…

Почему после 2015 года мои спортивные результаты ухудшились? У меня был сбой в технике исполнения прыжков. Я перфекционист: если прыжки не получаются, начинаю копаться в себе, искать причину. После удачного сезона я взяла паузу, после которой мне было сложно заново найти верные ощущения прыжка. Если честно, даже Алексей Николаевич Мишин не может понять, что со мной произошло.

Алексей Николаевич – один из величайших тренеров современности. Он меня сам нашел, принял, воспитал, научил всему, что я умею, поэтому уход от него был бы абсурдом. Никогда не думала об этом и не собираюсь», — приводит слова Туктамышевой «Советский спорт».