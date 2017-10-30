Морилов: в Елливаре скоро будет борьба за места в национальной команде

Призёр Олимпиады-2010 лыжник Николай Морилов готовится к очередному сезону в тюменском центре «Жемчужина Сибири».

«В «Жемчужине Сибири» сейчас много сильных спортсменов. Я вижу, что каждый год сюда приезжают одни и те же команды плюс добавляются новые. Это говорит о том, что условия в нашем комплексе всех полностью устраивают.

Помогают ли подготовиться к сезону контрольные гонки? Да, это подводящие старты. Каждый решает свои задачи. Через такие гонки мы войдём в соревновательный ритм и начнём сезон.

В шведском Елливаре скоро пройдут отборочные соревнования. Там будет борьба за места в национальной команде на международные старты. А внутрироссийский сезон традиционно начнётся в посёлке Вершина Тёи с Кубка Хакасии. Межсезонье прошло привычно. Катался на роллерах, потом на лыжах. Есть ледники, специальные тоннели. Особо ничего нового, работа вся знакомая», — приводит слова Морилова «Тюменская арена».