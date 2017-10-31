Тудегешева: в «день икс» нужно совместить технику, настрой и психологию

В день своего 30-летнего юбилея двукратная чемпионка мира по сноуборду Екатерина Тудегешева рассказала о подготовке к олимпийскому сезону.

«Я хорошо помню себя совсем юной спортсменкой. Выходила на старт и от избытка адреналина буквально искрилась. С тех пор я очень сильно повзрослела. Стала более уверенной в себе, более спокойной. Сейчас я знаю, что мне по силам победы на самых престижных соревнованиях. Одновременно появилась ответственность и дисциплинированность, ведь без этих качеств успеха в спорте не добиться. В общем, я стала настоящим профессионалом.

Трудно загадывать наперед, как всё получится в Пхёнчхане. По крайней мере говорить об этом публично мне не хочется. В сноуборде успех дела часто решают детали: человек может быть готов очень хорошо и всё равно остаться без медали. Слишком уж многое зависит от стечения обстоятельств и везения. В «день икс» нужно совместить вместе технику, правильный соревновательный настрой и психологию. Если одна из составляющих выпадет, ничего хорошего не получится. Меня радует, что весной на чемпионате мира в Сьерра-Неваде удалось завоевать бронзовую медаль в параллельном слаломе-гиганте. Это олимпийская дисциплина, что перед поездкой в Корею вселяет дополнительные надежды.

Последнее время мне стало трудно находить с тренерами общий язык. Поэтому я решила перейти на самоподготовку: тренируюсь самостоятельно, отдельно от национальной команды. Всю работу ведет иностранный специалист, которого оплачивает мой личный спонсор. Остальное финансирование идет по линии федерального Министерства спорта и подмосковного Центра олимпийских видов спорта. Личные отношения на мое положение в российской сборной не влияют. Если я выполняю все критерии отбора, кто может вывести меня из состава команды?!» — приводит слова Тудегешевой «Подмосковье сегодня».