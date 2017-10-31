Бондарь: пусть простит Мартен Фуркад, но КМ выиграет Бьорндален — он король

Призёр чемпионатов Европы, украинская биатлонистка Яна Бондарь рассказала о своих проблемах с нестабильной стрельбой при подготовке к сезону и сделала прогноз на итоговые результаты Кубка мира-2017/18.

«Проблема точно не в тренерах, должна сама со стрельбой справиться. Я знаю, в чём мой прокол, и работаю над этим. Это больше психологическое. Соревнований ещё не было, но на тренировках для меня эта проблема не стоит. Решаем этот вопрос с тренерами, работаем над самоконтролем, проводим аутогенные тренировки, внедряем много различных методик в нашу подготовку. Стрельбу надо почувствовать. Тогда не будешь себя накручивать, и всё будет нормально.

У мужчин общий зачёт Кубка мира выиграет Бьорндален. Он для меня король, пусть простит Мартен Фуркад. У женщин хотелось, чтобы уже кто-то из украинок выиграл. Например, Вита Семеренко. Она пропустила несколько сезонов, родила ребенка, и показывает, что может бороться за высокие места. Но все же думаю, что не будет равных Лауре Дальмайер», — приводит слова Бондарь UA: БІАТЛОН.